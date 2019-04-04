MLB》道奇終結者簡森心臟完全康復 有望週末前往丹佛出賽

簡森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊的終結者簡森（Kenley Jensen）在上一季因心臟因素無法前往高海拔的丹佛出賽，但他在休賽季進行心髒手術後，已經完全調整好自己的身體狀況，準備在接下來的系列賽中與球隊一起前往丹佛面對洛磯隊。

道奇將在這個週末作客科羅拉多面對洛磯隊，而簡森對自己能隨隊前往丹佛感到興奮。

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他在受訪時表示:「我對前往丹佛感到興奮，但同時也有點緊張，希望我能專注在場上不要被腦海裡的思緒所干擾，更重要的是能有機會在那裡（洛磯主場）上場投球，好好享受比賽。」

去年簡森的成績並不理想，僅1勝5敗，拿下38次救援成功，但他去年的防禦率3.01是生涯新高，簡森希望能在今年重新出發，拿出更具宰制力的表現。

在本季出賽的三場比賽中，簡森拿下了兩次救援成功，投出三次三振，並且沒有任何的責任失分。

而總教練羅伯斯（Dave Roberts）被問到有關簡森的問題時表示:「我並不太擔心簡森的身體狀況，因為他已經透果手術治癒了他的心臟問題，同時只要他身體許可，就會讓他在這個系列賽中上場。」

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