SBL》24分驚天大逆轉 梅奧絕殺拋投力克金酒

SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，達欣梅奧（左）帶球上籃，金酒球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕達欣於今天4月4日兒童節推出主場日，結合親子活動，中場則舉辦球員引退儀式，包含轉任教練的王志群、後衛羅鈺群與蔡峻銘，三人在場中接受球迷、家人祝福，球隊在這溫馨退役之役一度落後達24分，下半場苦苦追趕，梅奧末節16分進帳，包含終場前3.14秒致勝拋投，助隊以84：83，氣走金酒。

此役前勝率五成的金酒排在老四地位，但與達欣、裕隆勝差都在一場內，金酒今天上半場靠著賽勒15分、15籃板，上半場握有24分領先，中場退役儀式結束後，下半場達欣吹起反攻號角，第三節一波17：4攻勢，把落後縮減到9分。

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末節全看梅奧表演，飆進4個三分球，包含終場前16.65秒，一次漂亮抄截，隨後投進三分球，追平比數，金酒塞勒被犯規站上罰球線，2投1中，金酒喊暫停布陣，梅奧接到球，殺進禁區，吸引包夾，他選擇拋投出手，完成絕殺。

達欣教練范耿祥表示，最後一刻「好像看見上帝！」不可思議逆轉。

SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，達欣教練王志群。（記者王藝菘攝）

SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，金酒蘇奕晉帶球上籃，達欣球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，金酒塞勒扣籃得分（記者王藝菘攝）

SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，達欣梅奧（右）帶球上籃，金酒球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，金酒佐藍（右）帶球上籃，達欣球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，達欣林冠綸。（記者王藝菘攝）

SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，金酒于煥亞（右）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

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