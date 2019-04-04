中職》防禦率破10 富邦悍將先發本土投手低迷無解

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將先發本土投手問題依舊在，今天陳仕朋先發4局失4分吞敗，不敵王溢正先發6局失1分，最終Lamigo桃猿以9:2大勝富邦。

富邦本季3場先發交給土投，其中陳仕朋包辦2場都吞敗，另一場吳世豪無關勝敗，這3場先發皆投不滿5局就被打爆退場，合計防禦率10.80；再看本季桃猿土投，本季先發3場拿2勝、防禦率1.89，統一獅土投先發4場戰績2勝1敗、防禦率3.27，中信兄弟土投先發4場拿下2勝、防禦率3.22，表現都優於富邦。

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富邦從2017年接手義大至今，土投包辦90場先發只拿14勝，另吞38敗，防禦率高達5.80，這段期間黃亦志和林政賢各拿3勝已是陣中土投最多。

桃猿土投很爭氣，2017年至今包辦93場先發，拿下31勝是富邦的兩倍有餘，防禦率4.84，其中王溢正先發45場拿到18勝，一人勝場數就抵過富邦全部土投。

王溢正今天先發6局被敲7安，只在5局上挨王正棠陽春砲掉1分，狂飆8K，拿下本季首勝和單場MVP，他表示，挨轟那一球投得很內角，只能說對手打得好。

桃猿Lamigo先發投手王溢正。（記者黃耀徵攝）

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