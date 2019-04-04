中職》下一世代盜壘王 陳晨威讓洪總非用不可

桃猿Lamigo陳晨威盜壘成功。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕Lamigo桃猿今天以9:2大勝富邦悍將，王溢正先發6局被敲7安，只在5局上挨王正棠陽春砲掉1分，狂飆8K，拿下本季首勝和單場MVP，除了王溢正，陳晨威是另一大亮點。

桃猿21歲開路先鋒陳晨威，此役他敲3安、外帶2盜，跑回3分，稱職扮演開路先鋒角色，目前以3盜暫居全聯盟第一。桃猿總教練洪一中表示，讓陳晨威上場是借重其速度，跑那麼快，不用可惜。

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桃猿Lamigo陳晨威盜壘成功。（記者黃耀徵攝）

「今年目標拚盜壘王。」陳晨威說，只要上壘教練都開綠燈，自己優勢是速度，主要是掌握節奏，在對的時間點起跑。

陳晨威內外兼修，主守游擊，昨守游擊發生傳球失誤，他說，游擊守備偶爾會放不開，特別是失誤後守備壓力較大，也是未來要面對的課題。

五下桃猿Lamigo陳晨威短打建功，靠對手暴傳送回一分，並上二壘。（記者黃耀徵攝）

陳晨威敲出安打。（記者黃耀徵攝）

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