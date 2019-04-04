網球》18歲小將梁詠湄帶傷續拚 「做喜歡的事一切都有可能」

台南市善化高三小將梁詠湄。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕就讀台南市善化高中三年級的18歲小將梁詠湄，儘管左手腕開刀後還在復元階段，仍參戰強度相當高的全國網球排名菁英賽，希望最後一年的球員生涯不要留遺憾；她說：「很多人覺得不可思議，受傷還能繼續打，但是做喜歡的事，一切都有可能。」

梁詠湄因氣喘想強健身體而接觸網球，也因為從小不愛讀書，家人想透過課外才藝增加她的信心，有了父母的大力支持，讓她更堅定地走在網球路上，一打就打了近10年。只是這次手傷未癒仍執意隻身北上參賽，讓家人相當生氣，她面帶羞澀地說：「我知道他們是心疼我啦！」

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去年11月梁詠湄因比賽意外弄傷左手腕，動刀後只要安心靜養就能癒合，但因為無法抽離球場生活，持續打球造成骨頭再次裂開，右手也因為負擔太大，造成右手肩膀發炎，這次打全國排名精英賽前才先回診治療。

雖然這次參賽止步小組賽，梁詠湄還是掛著笑臉回應，「勝負不是最大目標，而是盡情享受比賽，我想嘗試跟不一樣的選手對戰，雖然我沒有贏，但賽後對手教練都大讚我的拚戰精神，凡事就盡力做就對了，不要留遺憾！」接下來她將力拚全中運和全運會。

梁詠湄透露，當時加入校隊就以職業選手為目標，但礙於經濟現實，今年畢業後將暫時卸下球員身分，「比賽跟訓練的費用外，球鞋、握把布，穿線等等裝備都要自理。」結束高中生涯，她的下一步將是投入軍人志願役。

台南市善化高三小將梁詠湄。（記者吳孟儒攝）

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