大馬公開賽》辛度不敵成池鉉 意外止步16強

印度一姊辛度。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列的馬來西亞公開賽，印度一姊辛度（Pusarla V. Sindhu）今在女單16強賽中，不敵南韓好手成池鉉，提前遭到淘汰，吞下對戰的3連敗。

辛度去年在大馬賽打到四強，不過今天的女單16強賽，辛度首局在14：12領先時，被成池鉉連得5分逆轉，該局以18：21輸掉；第二局辛度打得荒腔走板，開局就被對手連拿5分，之後追到7：11時，成池鉉直接打出11：0攻勢，讓辛度第二局以7：21輸掉。

請繼續往下閱讀...

包含今天這場比賽，辛度生涯和成池鉉共交手16場，各取得8勝，但辛度近期則是吞對戰3連敗，過去7場對決只贏得2場。

南韓好手成池鉉。（法新社）

明天女單八強的對戰組合，世界球后戴資穎強碰泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）、中國女將陳雨菲對決成池鉉、日本好手山口茜則碰上泰國磋楚翁（Pornpawee Chochuwong）、日本好手奧原希望則是面對中國好手何冰嬌。

戴資穎。（VICTOR提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/