MLB》飆83年紀錄！托瑞斯4安猛打賞+雙響砲 洋基勝金鶯止連敗

托瑞斯繳出4安猛打賞，單場更敲出2分全壘打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基開季表現不盡理想，主場系列戰竟輸給去年爐主金鶯，不過今天作客巴爾的摩出了一口氣，托瑞斯（Gleyber Torres）單場4支4還敲出單場雙響砲，單場灌進4分打點，桑契斯（Gary Sanchez）和維特（Luke Voit）也雙雙開轟，洋基終場以8：4贏球，中止2連敗，金鶯在主場開幕戰以輸球作收。

洋基先發派克斯頓（James Paxton）首局遭遇亂流失3分，包括維拉（Jonathan Villar）的陽春砲，托瑞斯3局上回敬一發陽春彈，追到1：3落後。

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不過派克斯頓5局下雖然投出3K，但仍被擊出2支安打失1分，洋基在6局上展開反攻，強打捕手桑契斯率先敲出2分彈，托瑞斯也扛出一發超前3分砲，洋基反以5：4領先。

維特9局上補上一發3分砲，洋基終場以8：4獲勝，派克斯頓先發5.1局飆9K失4分，拿下轉隊後的首勝。

托瑞斯此役單場4支4，還出出現3支長打，寫下隊史自1936年名人堂傳奇迪馬喬（Joe DiMaggio）之後，最年輕完成這項壯舉的洋基球員

此外，他生涯共累積3場單場響砲的表現，也成為洋基自迪馬喬之後，23歲以下單場雙響砲場次最多的小將。

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