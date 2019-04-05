MLB》國民小史6.2局飆9K 大都會主場開幕戰遭完封（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今天先發6.2局無失分，與牛棚聯手以4：0完封大都會，小史本季首勝開張，同繳6局優質先發的「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）承擔本季首敗。

小史前4局完全封鎖對手，一度連續解決9名打者，5局下才被敲出本場首安，7局下2出局後連挨2安，用球量來到108球，被換下場休息，左投葛瑞斯（Matt Grace）接手投1人次，用三振完成任務。

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國民隨後動用2名投手，本季首次在第8局沒有掉分，9局下終結者杜利托（Sean Doolittle）登板，用15球關門結束比賽。此役之前，國民牛棚的防禦率高達11.02，居大聯盟之冠。

小史先發6.2局無失分，摘本季首勝。（USA TODAY Sports）

小史此役主投6.2局無失分，送出9次三振另有1保送，只挨3支零星安打，收下本季首勝，對於球隊開季表現欠佳， 小史表示牛棚沒能投出預期表現，但也強調培養耐心的重要性，「我們了解狀況，球賽發展有時也很瘋狂，但這就是棒球，所以（球隊開季低迷）不會持續太久的。」

國民今天從辛德加德手中得到2分，包括犧牲觸擊和羅布雷斯（Victor Robles）的陽春砲，9局上連續安打再添2分，將比分拉開到4：0，辛德加德此役先發6局丟2分皆為責失，送出6次三振有1保送，沒能在主場開幕戰守下勝利，吞本季首敗。

雷神繳6局優質先發，仍承擔本季首敗。（美聯社）

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