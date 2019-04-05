NBA》詹皇無緣季後賽 柯瑞：明年湖人必將捲土重來！

柯瑞。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）的球員生涯中只有1年詹姆斯（LeBron James）沒有打進季後賽，而今年正是詹姆斯自2004-05賽季以來首度無緣季後賽，對此柯瑞發表了自己的看法。

柯瑞表示:「少了詹姆斯的季後賽的確讓人感覺不太尋常，畢竟他先前每一年都是參與總冠軍賽的競爭者，這對我們大家來說都是一種新的體驗。」

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在連續四次冠軍賽都對上詹姆斯後，柯瑞期待他和湖人能在下個球季重振旗鼓:「雖然聯盟中的每個人都必須繼續前進，但他先前所創造的一切仍讓大家感到驚艷，我很確定他在這個休賽季的休息後會重新站起來，重回競爭行列。」

最後柯瑞談到湖人隊今年的情況時表示:「在詹姆斯加入後，大家都會對湖人有很高的期待，但湖人今年遇到了非常多的傷病，這對他們來講是非常困難的一年。雖然每個人都盡了一切努力想要贏球，但這真的不太容易，從詹姆斯受傷時在場邊所有的肢體語言就能看出他有多想幫助球隊贏球。同時他是個很棒的領導者，任何一支球隊能有他的領導都是件很幸運的事。」

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