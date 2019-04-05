日職》王柏融遭鄉民取難聽綽號 日球迷拿「他」鼓勵大王

王柏融還在適應新的環境。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕背負「台灣四割男」頭銜的日本火腿隊王柏融，球季至今還在適應新環境，由於長打難產、得點圈有人打不回來，被台灣鄉民狠酸「攻勢終結者」、「一安大王」，這些綽號意外引起日本鄉民討論，有人拿「酷斯拉」松井秀喜的例子鼓勵大王。

大王以四割男、三冠王頭銜挑戰日職，無任何長打，得點圈打擊率僅0.125，被鄉民封各種綽號。有日本球迷想起松井以日職單季50轟重砲之姿挑戰大聯盟首年，球季前段也被取各種難聽綽號，像「滾地球先生」、「滾斯拉」等嘲諷太常敲出滾地球。

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那年松井直到6月初僅3發全壘打，整年擊出滾地球比例高達54.7%，為全大聯盟外野手第4高，另25支雙殺打則是全大聯盟第2多，用來形容松井怪力的綽號「酷斯拉」，遭改編嘲諷為滾地球過多的「滾斯拉」。

即便被取難聽綽號，松井秀喜在六月初過後開始加溫，最終以16轟106打點奪下新人王票選第二名，並於隔年轟出大聯盟生涯最多的單季31轟，從此不再有質疑聲。日本球迷鼓勵大王希望能像酷斯拉一樣，用球棒來洗刷難聽綽號，打臉鄉民。

松井秀喜在大聯盟首年球季後段就用球棒洗刷「滾斯拉」的綽號。（美聯社）

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