MLB》你看我我看你 兩大金手套外野恍神出包（影音）

紅襪兩大金手套外野手守備出現嚴重瑕疵。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍紅襪開季7場比賽僅拿下2勝，今天對上運動家，雖然全場敲出10安，但是得點圈打擊率慘澹，且守備還出現嚴重瑕疵，終場以3：7輸球，吞下本季第6敗，在美聯東區排名墊底。

紅襪首局靠著滿壘連續保送擠回2分，馬丁尼茲（J.D.Martinez）3局上補上一發陽春砲，但運動家下個半局靠著皮斯考提（Stephen Piscotty）的3分砲一棒扳平。

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皮斯考提。（今日美國）

運動家4局下攻勢再起，葛洛斯曼（Robbie Grossman）敲出帶有超前分的右外野二壘安打，皮斯考提在二三壘有人時擊出右外野飛球，紅襪兩大金手套等級的中外野手布雷德利（Jackie Bradley Jr.）和右外野手貝茲（Mookie Betts）都去追球，未料兩人你看我看你，互相禮讓的結果就是小白球掉落還彈進觀眾席，形成場地規則二壘安打，再添1分，皮斯考提單場繳出4安猛打賞，灌進5分打點，運動家終場就以7：3大勝紅襪。

運動家先發投手安德森（Brett Anderson）主投5.1失3分，拿下開季2連勝；紅襪E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）僅先發3.2局失6分，吞下2連敗。

I don’t ever want to hear again that Mookie Betts or JBJ is >>> Judge or Hicks

pic.twitter.com/1oQyeX0Daq — Colin （@Colin0515） 2019年4月4日

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