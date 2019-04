MLB》你看我我看你 兩大金手套外野恍神出包（影音）

紅襪兩大金手套外野手守備出現嚴重瑕疵。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍紅襪開季7場比賽僅拿下2勝,今天對上運動家,雖然全場敲出10安,但是得點圈打擊率慘澹,且守備還出現嚴重瑕疵,終場以3:7輸球,吞下本季第6敗,在美聯東區排名墊底。

紅襪首局靠著滿壘連續保送擠回2分,馬丁尼茲(J.D.Martinez)3局上補上一發陽春砲,但運動家下個半局靠著皮斯考提(Stephen Piscotty)的3分砲一棒扳平。

皮斯考提。(今日美國)

運動家4局下攻勢再起,葛洛斯曼(Robbie Grossman)敲出帶有超前分的右外野二壘安打,皮斯考提在二三壘有人時擊出右外野飛球,紅襪兩大金手套等級的中外野手布雷德利(Jackie Bradley Jr.)和右外野手貝茲(Mookie Betts)都去追球,未料兩人你看我看你,互相禮讓的結果就是小白球掉落還彈進觀眾席,形成場地規則二壘安打,再添1分,皮斯考提單場繳出4安猛打賞,灌進5分打點,運動家終場就以7:3大勝紅襪。

運動家先發投手安德森(Brett Anderson)主投5.1失3分,拿下開季2連勝;紅襪E.羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)僅先發3.2局失6分,吞下2連敗。

