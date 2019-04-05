MLB》7局無安打摘勝 印地安人鮑爾寫紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今在主場強壓藍鳥，先發鮑爾（Trevor Bauer）投出7局無安打比賽，牛棚雖在9局上被敲安打破功，最終仍驚險關門，以4：1贏球守住勝利，鮑爾摘下本季首勝，也寫下聯盟投手開季紀錄。

鮑爾上役作客雙城，先發7局掉1分無關勝敗，今天是本季首次在主場登板，再度展現投球壓制力，前5局未被敲安，大聯盟官網也亮起無安打比賽提示，鮑爾隨後將無安打比賽延續到7局，用球數來到117球，被換下場休息。

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印地安人動用2名牛棚接手，9局上漢德（Brad Hand）續投，被賈維斯（Freddy Galvis）敲安破功，藍鳥連續安打站上得點圈，代打赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出二壘安打助藍鳥破蛋，漢德挺住二三壘有人危機，連飆2K結束比賽。

鮑爾先發7局未被敲安，送出8次三振，但也有6次保送，成為大聯盟史上首位開季連2場先發投超過5局、總計只被敲1支安打的投手，摘下本季首勝。

鮑爾投出7局無安打比賽摘勝。（法新社）

漢德9局上被敲連續安打，驚險關門摘本季第3次救援成功。

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