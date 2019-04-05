籃球》怪物新人威廉森引起代言爭奪戰 一球未打就能先賺3億台幣？

威廉森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年最受矚目的NBA超級新人威廉森（Zion Williamson），雖然他還沒正式投入選秀，但贊助廠商早已虎視眈眈，希望能簽下這位超級巨星為其品牌代言。

ESPN旗下網站《The Jump》的記者Nick DePaula表示:「目前正有七個品牌正在爭奪威廉森的代言，其中包含一家中國企業，而其中一個不具名的願意開出每年1000萬美元（約3億台幣）的代價爭取他。」

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若威廉森最後真的如同傳言所稱簽下一份每年均價為1000萬美元（約3億台幣）的代言合約的話，他將超越杜蘭特（Kevin Durant）成為拿下史上第二高新秀球鞋代言合約的球員，同時他也有機會成為史上第十位新秀賽季就擁有自己簽名鞋款的球員。

但威廉森若想要簽下屬於自己的代言合約的話，首先必須投入今年的NBA選秀，因為根據規定指出，NCAA球員是不能簽下任何代言合約的。

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