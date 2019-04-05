羽球》球后寶座岌岌可危 戴資穎這樣看

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎在超級750系列馬來西亞羽球公開賽，不僅要問鼎3連霸，更要展開球后保衛戰，中國好手陳雨菲將威脅她世界第一的位置。對此，戴資穎平常心看待。

戴資穎球后寶座岌岌可危，世界排名第2的中國名將陳雨菲，今年已奪全英公開賽、瑞士公開賽等冠軍，世界排名第3的日本名將奧原希望也緊追在後，兩人都在大馬公開賽挺進前8強。

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戴資穎必須打進4強，才能確保球后寶座不會易主，但8強對戰依瑟儂將是一場硬仗，兩人生涯交手23次，小戴以10勝13負居下風。

若是戴資穎順利打進4強，有望再度對決陳雨菲，她曾粉碎了小戴的全英賽3連霸的美夢。被問及有機會再度對上陳雨菲，戴資穎日前表示，「等我打進前4強再說吧，如果真的遇到了，我也没有什麼想法。」

戴資穎昨天也提到，當今女單大家實力都很強，場上都只有些微差距，還是要看臨場發揮，自己以平常心面對。



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