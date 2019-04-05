NBA》籃球變躲避球 布雷德索遭驅逐出場（影音）

七六人與公鹿爆發嚴重衝突。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿後衛布雷德索（Eric Bledsoe）在今天對上七六人的比賽中，開賽不到三分鐘就因為跟對方的中鋒恩比德（Joel Embiid）爆發衝突最終被驅逐出場。

事件發生在第一節，布雷德索和恩比德首先在禁區內糾纏在一塊，互相卡位的時候雙方都有出拐的動作，而布雷德索更是狠狠的推了恩比德一把，恩比德似乎是要表達自己的不滿所以拿球丟了布雷德索，但布雷德索接到了球，隨後把球往恩比德身上砸，而七六人的史考特（Mike Scott）看到了這一幕後為了幫隊友出氣，所以也想把球砸回去，但似乎沒有砸中，雙方球員就趕緊出動避免下一波的衝突。

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在衝突過後，裁判宣判，恩比德和史考特各被判一次技術犯規，而布雷德索更是被判兩次技術犯規，直接被驅逐出場。

而當時現場球迷的氣氛非常激動，大聲的噓被驅逐出場的布雷德索，而恩比德本人還揮手跟他說再見。

布雷德索被趕出場無疑對七六人是一個好消息，因為七六人目前排在東部第三，若他們能順利贏下這場比賽的話，他們在東部的排名將不會低於第四名，至少在第一輪的比賽中能順利拿下主場優勢。

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