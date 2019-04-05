MiLB》小聯盟開幕戰今開打 林子偉本季首安、首盜都出爐

林子偉在3A開幕戰敲安又盜壘。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟開幕戰今天開打，本季從紅襪3A出發的林子偉首戰面對大都會3A，4打數1安打，盜壘、三振和保送各一，球隊在延長賽第10局以6：3贏球，首戰取得開門紅。

林子偉擔任先發第一棒、游擊手，首局靠著三壘手的傳球失誤上壘，三局上林子偉靠著精準選球，選到四壞球保送上壘，隨後盜上二壘，可惜隊友在得點圈有人時遭到三振。

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米勒（Mike Miller）在5局上敲出２分砲，紅襪先馳得點，林子偉該局纏鬥8顆球後，敲出左外野安打，本季首安出爐，開季前三打席都上壘。

林子偉7局上在二三壘有人時遭到三振，9局上在一二壘有人觸擊失敗，靠著野手選擇上壘，兩隊激戰至延長賽，紅襪靠著Tony Renda10局上的3分打點清壘安打，終場以6：3贏得開幕戰。

效力印地安人3A的胡智為和張育成今天都有出賽，胡智為主投2局被敲2支安打失1分，另有3次保送，無關勝敗；張育成3打數無安打，但有選到2次保送，在印地安人2A打拚的捕手朱立人，3打數也是無安打，另外吞下2K。

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