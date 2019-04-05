MLB》日本政府證實 一朗3度婉拒國民榮譽賞

鈴木一朗3度拒絕國民榮譽賞。（資料照，今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日媒《每日新聞》今天報導，上個月宣布退休的鈴木一朗，已向日本政府謝絕國民榮譽賞，這是他第3度拒絕這項殊榮；隨後日本內閣官房長官菅義偉也證實一朗已婉拒。

45歲的鈴木一朗3月21日在東京巨蛋宣布退休，他在日、美棒壇留下4367支安打，並在大聯盟締造連10年至少200安等傳奇紀錄。日本安倍政府正在討論是否頒發國民榮譽賞，希望他能成為下個月「令和時代」來臨時的第1個受獎者。

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只是《每日新聞》記者向日本政府相關人士採訪時得知，一朗將3度婉拒這項獎項。日本內閣官房長官菅義偉則在記者會上表示，一朗透過經紀人表示，「這就當做一種勉勵，希望在未來人生落幕時還能領到。」

這是一朗繼2001、2004年小泉內閣時代之後，第3度拒絕殊榮，他在前兩度都曾表現自己仍是現役球員，「在棒球生涯結束時，如果能得到肯定，會非常感謝。」2001年是一朗赴美第1年，就獲得新人王及美聯MVP肯定，2004年他則以單季262安，締造大聯盟紀錄。

包括王貞治、長島茂雄、松井秀喜等棒壇傳奇，都曾獲頒國民榮譽賞，最近一位獲獎者則是有日本冰上王子之稱的羽生結弦，他在去年7月接受表揚時才23歲，是史上最年輕獲獎者。

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