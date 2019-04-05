MLB》3A復健賽順利 克蕭最快下週回歸輪值

克蕭復健賽首戰感覺佳。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）相隔11年再於小聯盟開季，今在道奇3A主場開幕戰先發，主投4.1局責失2分無關勝敗，預計下週再投一場小聯盟復健賽，才會重返道奇輪值。

克蕭今年春訓出現肩部痠痛，中斷連8年大聯盟開幕戰先發，繼2008年球季後，相隔11年在小聯盟展開球季，今天在3A主場開幕戰登板主投，完成賽前設定60球，用61球投完4.1局，其中42顆好球，此役打擊1支0遭三振。

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克蕭開賽投出保送，隨後將跑者牽制出局，2局上遭遇今天最大危機，開局被敲陽春砲後續投保送，被敲安失掉第2分，用了21球才結束第2局，克蕭隨後回穩未再失分，頻頻讓打者揮空三振，5局上達到設定用球量後退場休息。

總計克蕭今天先發4.1局，被敲4安含一發陽春砲，失掉2分皆為責失，送出6次三振2次保送，有一次牽制成功，球隊最終以3：5輸球，克蕭無關勝敗。總教練本週表示，在克蕭重返輪值之前，預計下週還會在小聯盟先發一場。

克蕭賽後表示，今天踏出很棒的第一步，幾乎把所有實戰狀況都演練過了，「我幾乎把所有必須的流程都跑過了，投到第5局、被一些打者上壘，投到預設局數，做點不同的事，投完感覺不錯，已經準備好下一場比賽。」

克蕭預計下週再投一場復健賽，才會回歸輪值。（美聯社）

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