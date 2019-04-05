MLB》打擊手感比去年好 大谷翔平想提前在4月底復出

大谷翔平想提前在4月底復出。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流大谷翔平原訂5月中歸隊，今天受訪時表示自覺已經準備好，能在4月底回歸，但確切復出日期仍得聽從球隊決定。

天使今天進行主場開幕戰賽前，大谷翔平相隔近2週再度受訪，他透過翻譯表示，開季至今透過電視觀看球隊比賽，讓他更想盡快歸隊，與隊友一同奮戰，自覺能在4月底就做好回歸準備。

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「就個人來說，我覺得我能在這個月就歸隊，但還是要由球團做決定。」大谷翔平說，「身為一個球員，我覺得想盡早歸隊是很正常的，我現在就是這樣覺得，但最後還是得由球團決定，我知道他們現在想試著非常謹慎。」

大谷翔平表示，他已經進行戶外打擊練習好一陣子，下一步就是實戰打擊練習，但目前還沒有被告知確切的開始日期，投球方面也進展到60英呎的傳球，但仍以打擊為第一優先，「整個休賽季我都非常努力訓練，試著歸隊，現在，我的揮棒感覺很好，覺得打擊爆發力確實比去年更好一些，所以我覺得，一切都會進展得很順利。」

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