NBA》「飛人」卡特還想繼續飛 下季有望續戰NBA

卡特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕42歲的飛人卡特（Vince Carter）表達自己下個球季還想繼續征戰NBA賽場的意願，若一切順利的話，2019-2020球季將成為他生涯的第22個賽季。

在美國時間星期三老鷹對上七六人的比賽中，卡特接受訪問時表示:「我認為自己還能再戰一年，我想繼續打球。希望仍有球隊需要我的貢獻，我會做好所有的準備。」

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雖然這個賽季開始前，卡特接受ESPN的訪問時表示自己有90%的機率會在這個賽季結束後退休，但他現在改變了自己的想法。

這個賽季他在老鷹隊出賽了73場比賽，9場為先發出賽，平均上場時間為17.3分鐘繳出，7.5分，2.5籃板和1.2次助攻。

若卡特真的在下個賽季於NBA場上征戰的話，他將會超越賈奈特（Kevin Garnett）、派瑞許（Robert Parish）、威利斯（Kevin Willis）和諾威斯基（Dirk Nowitzki），成為NBA史上打最多球季的球員。

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