MLB》佛里德5.2局完全壓制比下達比修 勇士退小熊奪3連勝

達比修今天狀況不佳。（法新社）

勇士先發佛里德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊與勇士的第三戰，小熊派出達比修有先發，而勇士則是派出佛里德（Max Fried）主投，雙方投手兩樣情，達比修僅投四局就掉三分退場，佛里德則是六局無失分拿下勝投，終場勇士就以9:4擊敗小熊，成功拿下三連勝。

今日達比修前三局狀況一般，沒有失掉任何分數，但狀況發生在中半段，第五局英西亞提（Ender Inciarte）率先打出二壘安打，而隨後又保送唐納森（Josh Donaldson），讓教練決定把他替換下場。沒想到接替的艾德華茲（Carl Edwards Jr.）也無法壓制住勇士打線，接連投出兩次保送。讓教練再度更換投手查特伍德（Tyler Chatwood），但查特伍德表現也不盡理想，接連被打出三支安打掉了兩分，最終勇士攻下了五分大局，將比分拉開至6:0。

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勇士先發投手佛里德今天狀況極佳，前五局沒有讓任何小熊隊打者上壘，到了第六局兩出局後才被札古尼斯（Mark Zagunis）敲出第一支安打，本場比賽他六局無失分，繳出五次三振，最後順利收下本季首勝。

接著七八兩局勇士又靠著安打串連攻下三分，小熊直到第九局才靠瑞佐（Anthony Rizzo）和貝耶茲（Javier Baez）的Back-to-Back全壘打追回三分，但為時已晚，終場勇士就以9比4擊敗小熊，拿下三連勝，小熊則是苦吞五連敗。

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