LPGA》全日空錦標賽首輪 徐薇淩並列第42

徐薇淩。（資料照，法新社）





〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA今年首場大賽全日空錦標賽今進行第1回合，美國好手麥克唐娜德（Ally McDonald）打出低於標準桿4桿68桿，暫時取得領先；台將則以徐薇淩表現最佳，繳出73桿並列第42。

麥克唐娜德今抓下7博蒂、3柏忌，以68桿繳卡，她說：「今天的5桿洞打得很好，令人振奮。」不過她也提到，自己在後9洞情緒有些激動，表現沒有前9洞理想，她希望隔天的比賽能改善這個問題。

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台灣一姐徐薇淩今抓下2鳥，吞下3柏忌，打出高於標準桿1桿的73桿，暫時並列第42；錢珮芸則繳出73桿，暫時並列第56。

「微笑球后」曾雅妮在前9洞表現不理想，吞下4柏忌，轉場後在第1洞先抓下1鳥，卻在第4、5洞又吞柏忌，總計今繳出2博蒂、8柏忌，以高於標準桿6桿作收，暫時並列第99，下一回合得為了晉級機會更努力一些。

不過這個球場難度頗高，參賽的112位選手當中，僅有28人低於標準桿。

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