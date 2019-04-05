NBA》拿了2冠仍被當外人 外媒：杜蘭特會去尼克

杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士杜蘭特今夏將投入自由市場，傳聞他將會離開勇士加盟尼克，且美國運動網站《Bleacher Report》記者布區（Ric Bucher）篤定地表示，雖然杜蘭特幫助勇士拿下2冠，但他在灣區始終被當成外人，勇士依舊是柯瑞的球隊。

先前傳聞指出，杜蘭特將在今夏離開勇士，前進尼克，但不少人認為，假如杜蘭特今年在灣區拿下第3冠，離隊去加盟一支已經6年沒季後賽打的球隊，顯然很荒謬，但布區卻表示，就他所掌握的消息，幾乎已經確定杜蘭特會離開，並加盟尼克。

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「我可以告訴你，杜蘭特在勇士並沒有被真心的認可過，也沒獲得一個2屆總冠軍MVP應有的尊重。」即便杜蘭特拿了兩座MVP，但大家依舊認為，勇士是柯瑞的球隊，「柯瑞、湯普森跟格林的態度是，很感謝杜蘭特來到這裡幫他們拿了兩座冠軍，而非把他當成自己人。」

布區認為，不被勇士當成自己人，才是杜蘭特想離開的主因，他也希望能找到一支願認同他的球隊，而尼克正是最好的選擇，「如果他能夠帶領尼克闖進東部決賽，必定能夠受到紐約球迷的歡迎。」

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