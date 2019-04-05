桌球》亞洲盃開打！ 鄭怡靜逆轉開紅盤

鄭怡靜開出紅盤。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕第32屆亞洲盃桌球賽今天在日本橫濱點燃戰火，台灣隊4名好手在分組預賽首輪只有鄭怡靜開出紅盤，她以3:1逆轉香港好手李皓晴，締造對戰14連勝。

世界排名第8的鄭怡靜過去對上排名35的李皓晴，擁有14勝2負的絕對優勢，今天首局雖以15:17失守，但次局起找回節奏，以12:10、11:9、11:5連下三城，首勝到手。

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世界排名24的陳思羽，首戰面對排名第10的新加坡一姐馮天薇，則以2:11、6:11、11:3、6:11落敗，生涯對戰以1勝8負居劣勢。

男子組方面，備受矚目的台日神童大戰，17歲的林昀儒去年青奧男單四強戰雖以3:4敗給15歲的張本智和，但今年二月在日本T聯賽隨即以直落三討回顏面。

今天兩大超級新星在小組賽首輪狹路相逢，林昀儒首局以11:8先馳得點，但次局在錯失1個局點後以13:15拱手讓出，情勢也急轉直下，隨後再以5:11、2:11連丟兩局，1:3不敵世界排名第4的張本智和。

世界排名20的38歲老將莊智淵，面對世界排名第6的南韓一哥李尚洙，也以1:3（6:11、11:8、10:12、8:11）吞敗。

林昀儒不敵世界排名第4的張本智和。（資料照，取自國際桌總官網）

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