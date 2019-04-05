NBA》睽違3年再闖季後賽 林書豪盼能創造奇蹟

林書豪。（資料照，今日美國）





〔體育中心／綜合報導〕NBA台裔球星林書豪今年季中被老鷹買斷後，加盟東部勁旅暴龍，睽違三年後再嚐季後賽滋味，不過他轉隊後仍在適應球隊體系，表現不如以往。林書豪今天發布最新代禱文，文中期許球隊本季會有一個強有力的結局，並讓上帝在季後賽中為球隊和自己創造奇蹟！

林書豪最新代禱內容全文如下：

春天快樂!!像往常一樣，代禱信裡先分享一下上帝在教導我的事情。最近，我真的覺得上帝強迫我要放棄試圖控制自己的生活。

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作為基督徒，我們必須全力以赴並順服結果，這總是讓我覺得有些諷刺又很困難。就個人而言，某件事我做得越多，我投入得就越多，我對事物的追求就越多，我就越希望結果成為我想要的東西。但就像艾薩克等了25年的兒子亞伯拉罕一樣，上帝試探了他的心，並要求他犧牲自己的兒子。正如故事所說，艾薩克最終不必犧牲亞伯拉罕，但上帝總是要求我們把祂作為我們的首要任務，而不是我們的生活，夢想，人情或財富。

當上帝慢慢地擊倒我並讓我謙卑地進一步放手時，我開始在基督裡感受到更深的快樂和滿足感，而不是滿足於環境。這是我人生中已經學了非常多次的一課，但固執的我喜歡重新學習同樣的課程 （搖頭）。當我越失敗，上帝讓我更謙卑。當我越謙卑，我就能更順服。當我越順服，我覺得自己在心靈和身體中開闢了更多空間，讓上帝通過我工作。並沒有比哥林多後書12：9更能地總結我們的順服- 「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」所以，我更喜歡誇自己的軟弱，好覺基督的能力覆庇我。

至於代禱，我有些事情請求禱告：

1.多倫多和加拿大的精神復興。我覺得上帝有意安排我去多倫多，我祈禱上帝會在多倫多甚至加拿大開始新一波的祈禱/傳福音。

2.向暴龍體系中的某個人傳福音的機會。我一直在為此祈禱，並希望我在賽季結束前能投入到1-2人。

3.我的精神生活不斷突破。我一直在努力找到滿足，強大的代禱，獲得聖靈以及在自信和順服之間找到平衡等。

4.我們的賽季會在奇蹟中結束。祈求我們的賽季有一個強有力的結局，並讓上帝在季後賽中為我們的球隊和我自己創造奇蹟！

今天就這些了，希望每個人都享受著更好的天氣！

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