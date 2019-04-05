NBA》公鹿拿下全聯盟最佳戰績 擁有季後賽全主場優勢

亞德托昆波率球隊勇奪本季最佳戰績。（今日美國）

[體育中心／綜合報導]在公鹿隊今天於客場順利擊敗七六人後，他們的戰績來到59勝20敗，順利成為今年NBA戰績最佳的球隊，這也表示他們今年如果晉級總冠軍賽的話將取得主場優勢。

本季「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出超人般的表現，強勢問鼎今年的MVP寶座，同時他們也成為今年最有可能威脅勇士挑戰三連霸的球隊之一。

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字母哥先前接受《Dime Magazine》的記者Bill DiFilippo訪問時表示:「雖然成為最棒的球隊會成為大家攻略的目標，但我們今年的目標就只有贏得總冠軍。」

本季公鹿除了有字母哥的超人級表現外，他的隊友米德爾頓（Khris Middleton）、布雷德索（Eric Bledsoe）、B.羅培茲（Brook Lopez）也都適時的跳出給予他最好的支援，同時公鹿的整體陣容非常整齊，隊上的板凳深度一點也不含糊，每場比賽都至少有9-10人可以做輪換。

雖然公鹿在奪冠的賠率上受制於外界認為西強東弱的情況下不被看好，但他們本季拿下了全聯盟最好的戰績，在主場優勢顯得更為重要的季後賽中，公鹿隊可說是離總冠軍更近了一步。

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