MLB》49億打者打擊好悲劇… 竟逼近陳偉殷紀錄（影音）

And here is your Chris Davis update of the night. pic.twitter.com/T2WsBFlbgF — Jomboy （@Jomboy_） 2019年4月5日

〔體育中心／綜合報導〕金鶯最高薪球員戴維斯（Chris Davis）今在主場對洋基3打數都吃下三振，開季至今17打數無安打。每當他走上打擊區，就被自家球迷噓到爆，更在推特上被痛批是「史上最沒用的球員」。

戴維斯前次擊出安打要追溯至去年9月14日，連同今年開季表現已連續37打數無安打，狂吞24次三振，僅差9個打數就會追平由2010-11年Eugenio Velez所締造的現代棒球非投手無安打紀錄。

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談到連續無安打紀錄，我國旅美投手陳偉殷也曾在生涯首安出爐前，歷經連續51打數無安打的困境。然而，殷仔在這段期間也不過吞下23次三振，如今戴維斯在37打數無安打期間已吞24K，甚至只差14打數就會追上陳偉殷紀錄，相當不可思議。

更慘的是，金鶯和戴維斯簽的7年1億6100萬美元（約49憶台幣）還不算走完一半，今年起至2022年還要各支付2300萬美元。一名美國球迷就說，未來運動合約應該會出現無能條款，當擺爛變成一個球季中最爛的球員時，球團有權不支付薪水。

金鶯球迷噓爆戴維斯：

Chris Davis strikes out for the third time today and the boos continue in Baltimore. Really tough scene. #Orioles pic.twitter.com/hDE5l79E0I — Kyle J. Andrews （@KyleJAndrews_） 2019年4月4日

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