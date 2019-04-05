NBA》卡森斯21分領銜 勇士痛宰湖人收3連勝

卡森斯攻下全隊最高21分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今前往湖人作客，即便一哥柯瑞只拿下7分，手感冰冷，「表弟」卡森斯適時挺身而出，攻下全隊最高21分，且灣區大軍全隊投進18顆三分球，終場勇士以108：90收下3連勝，穩坐西部龍頭。

確定無緣季後賽的湖人，今面對勇士，詹姆斯依舊輪休，勇士在第一節打出39：12攻勢奠定勝基，次節湖人J.威廉斯連續兩次扣籃，帶動湖人氣勢，且一人拿下7分，率隊苦追，但仍難擋灣區大軍火力，比賽早早進入垃圾時間。

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勇士今全隊12人輪番上陣，共投進18顆三分球，僅有後衛伊文斯一人未有得分進帳，卡森斯攻下全隊最高21分、10籃板，庫克18分次之，柯瑞今14投3中手感不佳，僅攻下7分。賽後卡森斯表示，隨著比賽的進行，自己打得越來越有自信，和隊友搭配也更好，期待幫助球隊往總冠軍邁進。

湖人替補上陣的新秀J.威廉斯今表現亮眼，頻頻演出暴扣，攻下全隊最高17分、13籃板。

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