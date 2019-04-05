SBL專訪》放棄美國金融業高薪工作 勇士助教Jason用籃球翻轉人生

Jason（左二）為現任富邦勇士助理教練兼翻譯，與華裔張文平（右二）討論戰術。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／專題報導〕從美國金融業經理，到球隊的經理人，現任富邦勇士助理教練兼翻譯Jason （姜智振），將籃球的熱愛轉換成夢幻工作，30歲放棄銀行的高薪職位，加入SBL擔任翻譯和管理，經過三年的磨練，擢升為助理教練，成為總教練許晉哲身邊的最佳助手。《自由時報》專訪Jason，透過他的籃球故事，讓讀者了解球隊運作、洋將個性和教練工作。

為何有機會接觸球隊翻譯的工作?

其實我從沒想過有一天能在職業球隊工作，甚至當教練。剛開始能成為台灣大雲豹的翻譯，要感謝「黑人」陳建州和藝人唐志中的引薦。唐志中是我國中同學，以前在美國時常常一起打籃球，當時台灣大剛好缺翻譯，他知道我很喜歡籃球，就介紹我進球隊。

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唐志中（左）、陳建州與Jason合影。（Jason提供）

富邦勇士助理教練Jason（左）與藝人唐志中國中就在美國認識，之後引薦他為富邦勇士的翻譯。（記者廖聿偉攝）

擔任球隊的翻譯和管理上遇到的困難和考驗?

從小在國外長大，中翻英難不倒我，反而是有些專業術語要從英文轉化成中文，會比較困難。擔任球隊管理的壓力較大，畢竟要掌管整隊的運作，危機處理很重要。記得有一次訂了便當沒送來，導致球員沒飯可吃，我必須立刻補救，在最短的時間內，買齊全隊的便當。

翻譯、管理和助理教練，如何同時扮演多個角色?

把教練和選手都當朋友，是我的管理哲學。將心比心，設身處地為選手著想，他們也會同樣的態度回報，帶人要帶心。另外，要學會用最有效率的方式，把所有工作一次做到位；剛開始一個任務可能要花超過半小時，但現在十分鐘內就能整頓好，也可以騰出更多時間做其他事。

Jason與球員打成一片。（Jason提供）

經歷SBL 6個球季，談每一任總教練的個性和帶兵哲學?

我曾經和鄭志龍、洋教練休格利、顏行書和現在的許晉哲教練合作過。每個教練都有其獨特的風格，鄭志龍與球員相處像兄弟般，和選手打成一片，很受歡迎。休格利則是標準的美式風格，給球員很大的發揮空間，私底下也不太限制。顏行書則比較嚴謹，自我要求很高，給球員很多技術面的指導。許晉哲教練則資歷豐富，團隊分工細膩，信任每一位助理教練和球員。他最大的優點是不斷求新求變，吸收最新的戰術，跟上現代籃球潮流，很令我最佩服。

Jason擔任顏行書助理教練。（Jason提供）

對未來的生涯規劃？

期盼有朝一日能當上總教練，無論哪一個層級或聯盟，我都願意去嘗試。這幾年擔任助理教練，從旁學習到很多經驗，我也反覆觀看球賽影片，研究戰術和調度模式，替未來做準備。

富邦勇士助理教練Jason在場邊督軍（左二）。（記者廖聿偉攝）

談印象最深刻的幾個洋將？

富邦勇士前洋將 歐頓

歐頓是我遇過最聰明的洋將，身高208公分，卻擁有後衛的傳球視野，加上運球能力佳，在場上能活化整個團隊。他很有幽默感，快速地與隊友打成一片，也具備領袖氣質，懂得用言語激勵隊友。

歐頓很喜歡台灣，也不排斥成為歸化球員。自我要求很高，嚴格控制飲食，為避免練球分心，堅持不用臉書和instagram等社交網站，這對於洋將是相當罕見的，可見其生活重心都在籃球上。離開NBA後，來亞洲打球，曾效力日本B-League和CBA，與張宗憲曾是隊友，兩人感情甚篤，可惜最後因傷遭割愛。

富邦勇士昔日洋將 歐布萊恩

歐布萊恩一直給球迷冷酷的印象，不喜歡接受採訪，也不愛社交，他效力台啤時期，我曾經跟他打招呼，卻不被理會，之後他才解釋，「當時我們並不認識，而且你又是敵隊的人，為何我要回應你?」後來歐布萊恩成為富邦的一員，他其實配合度很高，很好相處。

第14季找歐布萊恩回鍋，受到諸多質疑，結果也不理想。但當時富邦需要一個會傳球、能投外線的洋將，加上貝隆老化，表現走下坡，決定撤換。歐布萊恩回台後鬥志很高，尤其對決老東家台啤，更亟欲證明身手，可惜久未打球，加上受背傷所苦，身手無法回到巔峰。

富邦勇士昔日洋將 貝隆

貝隆是我第一個接觸的NBA洋將，可能因此有些距離感，但從他身上，我看到許多頂尖球星的特質。他自我要求甚高，練球提前半小時到，重訓、體能訓練也比其他選手做得更多。

貝隆理解能力強，教練團設計的戰術能快速熟記，且能舉一反三。由於長年在海外各聯盟打球，所以他特別重視養生，對於飲食很講究，生活作息也很規律，很值得台灣選手效仿。

富邦勇士助理教練Jason在場邊督軍。（記者廖聿偉攝）

富邦勇士助理教練Jason與全隊合照。（Jason提供）

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