網球》大坂直美更換贊助商 將與Nike長期合作

大坂直美更換賽事贊助商。（取自Nike）

〔體育中心／綜合報導〕當今球后大坂直美再獲大合約，將與Nike長期合約，本月大獎賽就會穿新裝出場比賽，這是她去年在美網公開賽封后爆紅後，獲得的第6筆大約。

大坂直美今天透過聲明稿宣布，很榮幸能成為Nike的一份子，新合約將在本週生效，本月22日在德國開打的保時捷大獎賽，將由Nike提供比賽裝備。

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《Tennis Now》網站指出，大坂直美已與Adidas結束合約關係，與Nike的新約只知道是長期合約，但細節並不清楚，提及隨著2020年東京奧運將至，這將會是Nike一項重要決策。

大坂直美已在推特發文，感謝詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant ）的熱情歡迎，兩人都是Nike旗下的看板球星。

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