NBA》相隔10745天 字母哥轟45分寫神紀錄（影音）

「字母哥」亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天繳出45分、13籃板和6助攻的驚人數據，率領公鹿以128：122擊敗七六人。更恐怖的是字母哥全場完全沒有發生失誤，他也成為自「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）之後，第一位達成「45分、10籃板、5助攻和0失誤」的球員。

亞德托昆波今天率隊擊敗七六人後，幫助球隊提前鎖定聯盟第一的寶座，相隔45年以頭號種子之姿迎接季後賽，而當時傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也拿下例行賽MVP，字母哥本季也是MVP大熱門，有望再寫歷史。

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不過對此，亞德托昆波以平常心面對，他表示，「我不喜歡討論自己能否奪下MVP，就像過去所說的，只要我們能夠一直贏球，一切就會順理成章。」

亞德托昆波睽違10745天再度達成單場至少45分、10籃板、5助攻和0失誤的紀錄，上一次的必須追溯到1989年11月4日，喬丹當時對上騎士時曾完成過這樣的壯舉。

值得一提的是，亞德托昆波全場蓋了5個火鍋，其中4個賞給七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid），這也是他生涯被封阻最多次的一場。

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