棒球》不只一朗 前世界盜壘王也婉拒國民榮譽賞

一朗婉拒日本政府頒發國民榮譽賞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界安打王鈴木一朗以「會努力到人生謝幕時還能領受榮譽」為由，三度婉拒日本政府頒發國民榮譽賞。事實上，前世界盜壘王福本豊也曾婉拒此賞，理由是自認沒辦法成為像王貞治那般令人敬愛的模範。

福本豊在日職阪急隊效力20年，曾打破美國布羅克（Lou Brock）938盜紀錄，躍居世界盜壘王，生涯累積1065次盜壘成功，直到1992年才被韓德森（Rickey Henderson）超車。當福本豐成為世界盜壘王時，日本政府也詢問他領獎的意願，卻遭婉拒。

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福本豊在2013年受訪時說，「那時的我喝醉酒時會在路邊尿尿，這樣當不成國民的模範吧，所以我就拒絕了。」玩笑話之餘，福本豊也認真說道，他沒有自信成為國民榮譽賞第一號領獎人王貞治那樣的人。

「因為王桑締造世界紀錄（全壘打）而有個這個獎，我雖然也締造世界紀錄，但要像王桑那樣成為棒球人的模範，我沒有自信，這不只是棒球紀錄的問題而已，還要成為受國民敬愛的人物才行，當時我是這樣解釋的。」福本豊說道。

後來日本政府經常頒發國民榮譽賞，被詬病拉低這個獎項的價值。即便如此，福本豊並沒有後悔當初未領獎，「我啊，又打麻將又抽菸的，獲獎的話，就算只是這些小事，還是會被這樣講那樣寫吧。這樣只會造成其他受獎者的困擾，不要拿比較好啦。」

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