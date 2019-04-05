以快制高！世界中學生排球U15錦標賽 潭秀男排6日凌晨與中國隊爭冠

潭秀國中排球隊遠征歐洲創佳績。（記者張軒哲翻攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣體壇之光！台中市潭秀國中男排隊與新北市積穗國中女排隊，代表台灣遠赴克羅埃西亞征戰2019年世界中學生排球U15錦標賽，兩隊一路過關斬將，雙雙挺入冠軍戰，將於6日凌晨皆與中國隊爭奪冠軍獎盃，由於台灣男子隊在初賽已先擊敗中國隊，取得4連勝，隊員奪冠信心濃厚。

由國際中學生運動聯合會（ISF）所舉辦的世界中學生U15排球錦標賽，往年只舉辦高中組賽事，今年首次開辦Ｕ15國中組賽事，盼讓排球運動向下扎根。台灣男女隊由分別潭秀國中與積穗國中取得，前往克羅埃西亞參賽。潭秀國中在教練林育輝與黃韋程率隊與會，全隊將士用命，在初賽連克保加利亞、匈牙利、中國，4強複賽再以2比0勝法國隊，明日凌晨將與中國隊爭冠。

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女子組代表隊積穗國中向來是國內排球強隊，這次接連擊敗智利、克羅埃西亞、馬其頓、烏克蘭等身材高大強隊取得四連勝，今夜也將率先與中國隊爭奪后座。

潭秀國中排球隊出發前，在校門口合影。（記者張軒哲翻攝）

積穗國中排球隊連克勁敵，進入冠軍戰。（記者張軒哲翻攝）

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