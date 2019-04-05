大馬賽》戴資穎開啟無敵狀態 直落二扳倒依瑟儂確保球后寶座

世界球后戴資穎。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級750系列馬來西亞羽球公開賽女單八強戰，面對世界排名第八的泰國勁敵依瑟儂，以21：19、21：13，晉級四強，也保住世界球后寶座。

戴資穎、依瑟儂兩位昔日台泰天才少女對決，這是兩人生涯第24次交手，兩人球風雷同，細膩技巧搭配假動作，多次交手賽事都堪稱「頂尖對決」，球迷也相當享受兩人比賽內容，兩人私交也不錯，常看見兩人互動照片。

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世界球后戴資穎晉級四強。（法新社）

首局兩人美技連發，失誤並不多，都是靠著彼此致勝球取分，第一次技術暫停前戴資穎暫居10：11小幅落後，兩人對彼此都很熟悉，小戴必須透過戰術搭配，去破解依瑟儂防守，不過依瑟儂手感頗佳，後半段小戴一路追趕，試圖改變對手節奏，來到19平手，小戴一記壓線球逼出局點，加上近身攻擊球，以21：19拿下首局。

依瑟儂。（法新社）

戴資穎次局喊聲為自己打氣，兩人互飆假動作精采好球，雙方拉鋸當中，穿插致勝球，小戴今天表現相當穩定，攻擊節奏與策略都很成功，一度來到7：3領先，但讓依瑟儂連下4分追成平手，小戴防守到位，擋住對方攻勢，第一次技術暫停以11：8領先。

戴資穎無敵狀態，挺進四強。（VICTOR提供）

次局後半段，戴資穎依舊先拆解對方節奏，依瑟儂也出現較多失誤，小戴不斷擴大領先，後半段以一記犀利角度切球，逼出賽末點，對方回球失誤，讓小戴收下勝利。

胞姊戴靖潔今天再度擔任愛爾達體育三台球評，她表示，妹妹今天戰術確實，節奏掌握頗佳，加上後場擊出平快球，成功抵制對方優勢。

戴資穎無敵狀態，挺進四強。（VICTOR提供）

戴資穎晉級四強，接受媒體訪問。（讀者提供）

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