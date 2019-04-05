中職Live》索沙殺手郭阜林發威！富邦1：1統一

第三局
三上，蔡奕玄安打上壘，林祐樂滾地出局，蔡奕玄盜壘遭阻殺，二出局，陳傑憲推打擊成安打上壘，隨後盜壘成功，郭阜林擊出中外野方向安打帶有打點，1：1雙方平手。潘武雄出局。
第二局
二下，高國麟二壘方向彈跳球遭刺殺，林哲瑄遭三振，林宥穎右外野飛球遭接殺，三上三下。
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二上，高國慶游擊滾地球，陳凱倫漏了一下仍讓他出局，羅國龍中外野飛球被接殺，唐肇廷揮棒落空遭三振。
第一局
一下，陳品捷首打席就開轟，1：0富邦領先，王正棠安打上壘，范國宸觸擊讓王正棠死在二壘，一出局，蔣智賢出局，林益全出局。
一上，陳傑憲中外野飛球出局，郭阜林巧妙安打上二壘，潘武雄遭到153公里壓在膝蓋附近的好球三振出局，蘇智傑外野飛球出局，三出局。
兩隊先發：
統一先發打線
1.陳傑憲 , 2B
2.郭阜林 , 3B
3.潘武雄 , DH
4.蘇智傑 , LF
5.高國慶 , 1B
6.羅國龍 , CF
7.唐肇廷 , RF
8.林祐樂 , C
9.蔡奕玄 , SS
先發投手：施子謙
富邦悍將先發打線：
1.陳品捷 , RF
2.王正棠 , 2B
3.范國宸 , 1B
4.蔣智賢 , 3B
5.林益全 , DH
6.高國麟 , LF
7.林哲瑄 , CF
8.林宥穎 , C
9.陳凱倫 , SS
先發投手：索沙
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