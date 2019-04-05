中職Live》索沙殺手郭阜林發威！富邦1：1統一

第三局

三上，蔡奕玄安打上壘，林祐樂滾地出局，蔡奕玄盜壘遭阻殺，二出局，陳傑憲推打擊成安打上壘，隨後盜壘成功，郭阜林擊出中外野方向安打帶有打點，1：1雙方平手。潘武雄出局。

第二局

二下，高國麟二壘方向彈跳球遭刺殺，林哲瑄遭三振，林宥穎右外野飛球遭接殺，三上三下。

請繼續往下閱讀...

二上，高國慶游擊滾地球，陳凱倫漏了一下仍讓他出局，羅國龍中外野飛球被接殺，唐肇廷揮棒落空遭三振。

第一局

一下，陳品捷首打席就開轟，1：0富邦領先，王正棠安打上壘，范國宸觸擊讓王正棠死在二壘，一出局，蔣智賢出局，林益全出局。

一上，陳傑憲中外野飛球出局，郭阜林巧妙安打上二壘，潘武雄遭到153公里壓在膝蓋附近的好球三振出局，蘇智傑外野飛球出局，三出局。

兩隊先發：

統一先發打線

1.陳傑憲 , 2B

2.郭阜林 , 3B

3.潘武雄 , DH

4.蘇智傑 , LF

5.高國慶 , 1B

6.羅國龍 , CF

7.唐肇廷 , RF

8.林祐樂 , C

9.蔡奕玄 , SS

先發投手：施子謙

富邦悍將先發打線：

1.陳品捷 , RF

2.王正棠 , 2B

3.范國宸 , 1B

4.蔣智賢 , 3B

5.林益全 , DH

6.高國麟 , LF

7.林哲瑄 , CF

8.林宥穎 , C

9.陳凱倫 , SS

先發投手：索沙



還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/