亞洲盃桌球賽》逆轉前印度一哥 林昀儒首勝開張

林昀儒。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲小將林昀儒今天下午在第32屆亞洲盃桌球賽男子組分組預賽第二戰，以3:1後來居上擊退世界排名37的印度老將阿昌塔，首勝開張，目前戰績1勝1負，預賽最後一役對決前世界球王馬龍將放手一搏。

世界排名21的林昀儒，首場先盛後衰1:3敗給擁有主場優勢的張本智和。第二場遭遇前印度一哥阿昌塔，首局也以10:12讓出，但他隨即做出調整，以11:6、11:9、11:8連下三城，拿下生涯在亞洲盃的第1勝。

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世界排名20的台灣一哥莊智淵，第二場再以5:11、4:11、8:11不敵現任印度一哥、世界排名28的賈納納塞卡倫，苦吞2連敗，最後一場預賽對上日本名將丹羽孝希，必須全力求勝，才有晉級生機。好消息是，莊智淵生涯對戰丹羽7戰全勝，還沒輸過。

女子組方面，陳思羽維持過去對南韓一姐徐孝元4勝3負的對戰優勢，在局數1:2落後下力挽狂瀾，以3:2逆轉勝，目前戰績1勝1負。

世界排名第8的鄭怡靜，次戰則以1:3敗給世界排名第3的中國女將陳夢，苦吞對戰6連敗，目前預賽戰績也是1勝1負。

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