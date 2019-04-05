MLB》衛冕軍開季慘墊底 「神之右手」一席話解惑

2019/04/05 18:04

紅襪名人堂球星馬丁尼茲。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍紅襪開季狀態相當糟糕，開季前兩個系列賽都以1勝3敗輸球，前紅襪名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲（Pedro　Martinez）就在推特上發表他的看法，認為這些球員休息時間不足，教練可以適時地先讓他們休息。

馬丁尼茲指出，球員剛打完世界大賽，之後並沒有經過足夠的休息就進行春訓，因此他們的身體馬上就得開始承受大量的訓練，之後進入球季。馬丁尼茲認為這樣的狀況，有機會導致球員容易受傷，或者舊傷復發，馬丁尼茲覺得如果教練團此時能讓一些球員在球季初期就先休息，會是一個不錯的決定。

馬丁尼茲的說法是他身為球員的經驗談，不過另外一支去年打進世界大賽的道奇隊，今年開季的手感卻相當火燙，不只打破開幕戰全壘打紀錄，現在更以5勝2敗位居國聯西區龍頭寶座。

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