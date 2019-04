MLB》衛冕軍開季慘墊底 「神之右手」一席話解惑

紅襪名人堂球星馬丁尼茲。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍紅襪開季狀態相當糟糕,開季前兩個系列賽都以1勝3敗輸球,前紅襪名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲(Pedro Martinez)就在推特上發表他的看法,認為這些球員休息時間不足,教練可以適時地先讓他們休息。

馬丁尼茲指出,球員剛打完世界大賽,之後並沒有經過足夠的休息就進行春訓,因此他們的身體馬上就得開始承受大量的訓練,之後進入球季。馬丁尼茲認為這樣的狀況,有機會導致球員容易受傷,或者舊傷復發,馬丁尼茲覺得如果教練團此時能讓一些球員在球季初期就先休息,會是一個不錯的決定。

馬丁尼茲的說法是他身為球員的經驗談,不過另外一支去年打進世界大賽的道奇隊,今年開季的手感卻相當火燙,不只打破開幕戰全壘打紀錄,現在更以5勝2敗位居國聯西區龍頭寶座。

After a World Series sometimes players don’t have enough time to rest. You go to spring training, heat it up! And right into the season. This is when your body can relapse and injuries may appear. It’s wise for teams to let players rest a little