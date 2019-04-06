戴資穎4強對決陳雨菲 今日賽事預告與轉播

世界球后戴資穎將在4強戰碰上中國女將陳雨菲。（資料照，BadmintonPhoto提供）
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世界球后戴資穎成功挺進馬來西亞公開賽女單四強戰，今天將與中國女將陳雨菲爭奪決賽門票，小戴繼全英賽決賽後，再度與陳雨菲交手，力拚甜蜜復仇。球迷們一起打開電視幫小戴加油！
日本職棒例行賽方面，下午2點繼續由日本火腿坐鎮主場迎戰西武，昨天狂敲3安，完成猛打賞的「大王」王柏融今天能否延續火燙手感，並幫助球隊奪下2連勝呢？
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中職今兩地開打，富邦悍將和統一獅的比賽由林晨樺對上潘威倫，土投對決，精采可期。中信兄弟和Lamigo桃猿的比賽分別派出的是艾迪頓與尼克斯，近期拿下3連勝的象隊要尋求站穩龍頭位置。
馬來西亞羽球公開賽四強
12:00 愛爾達體育3台
NPB
13:00 樂天@歐力士 FOX體育台
14:00 西武@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台
CPBL
17:05 統一獅@富邦悍將 WinTv綜合台
17:05 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1
MLB
06:00 雙城@費城人 民視
07:00 紅襪@響尾蛇 FOX體育台
10:00 遊騎兵@天使 FOX體育2台
NBA
06:55 暴龍@黃蜂 ELEVEN SPORTS1
08:00 塞爾提克@溜馬 緯來體育、愛爾達體育1台
10:30 湖人@快艇 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台
SBL
19:00 台啤@金酒
轉播：WinTV綜合台、麥卡貝網路頻道
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