羽球》有種情誼叫「林丹李宗偉」兩人相約拚回東京奧運

林丹與李宗偉相約2020東京奧運再對決。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國好手林丹在馬來西亞公開賽擊敗周天成，賽後他向還在復健中的大馬好手李宗偉喊話，希望未來還有機會交手，李宗偉知悉後回應林丹，如果身體狀況允許，他希望能和林丹來個圓滿20年的終極考驗。

馬來西亞名將「拿督」李宗偉去年因為罹患鼻咽癌休息至今，今年的馬來西亞公開賽來不及回歸，他的昔日好對手，中國名將「超級丹」林丹便向他喊話，因為李宗偉還沒退役，希望還有機會和他交手，最好的結果是他和李宗偉都能參加東京奧運。

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李宗偉在得知後於臉書上回應，明年是他和這輩子「最偉大的對手」林丹的第五個奧運，如果身體允許，他希望他和林丹能夠來個圓滿的20年「終極考驗」，大家等著看。

（左起）李宗偉與林丹兩人對決次數多達40次。（資料照，美聯社）

兩位傳奇名將生涯交手次數多達40次，他們三度在奧運上對決，前兩次都由林丹擊敗李宗偉奪下奧運金牌，第三次李宗偉於里歐奧運四強賽擊敗林丹，當時的「林李對決」相當令人感動，不過李宗偉在決賽輸給中國好手諶龍，無緣生涯奧運首金。

如今這兩位名將都已經超過35歲，狀態也開始下滑，目前林丹在男單世界排名第16名，李宗偉是第44名，2020年東京奧運積分，將從今年4月23日計算至2020年的4月26日為止，兩人也將力拼重返奧運。

李宗偉2016年首次在奧運上擊敗林丹。（資料照，法新社）

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