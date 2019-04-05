MLB》49億砲手戴維斯慘遭球迷噓 「沒人比我更感到挫折」

金鶯砲手戴維斯開季7場共17打數，吞下11次三振，打擊率仍是「0」。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯砲手戴維斯（Chris Davis）開季7場共17打數，吞下11次三振，打擊率仍是「0」。戴維斯今天吞下3張老K後，遭到主場球迷噓聲伺候。賽後戴維斯坦言，沒人比他更感到挫折。

戴維斯在2016年和金鶯簽下1.61億美元（約新台幣49億）的大約後，表現每況愈下，上季的打擊率僅0.168創生涯最糟，被三振率高達37％是全聯盟最高，長打能力也不如過往威猛，去年只有16轟、49分打點。

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今天是金鶯主場的開幕戰，對上洋基，戴維斯3打數吞3K，仍沒有表現，遭到主場球迷狂噓。此外，從去年季末到今天，戴維斯已經是連續21打數都沒有安打。

《今日美國》報導，「這不是我預期會發生的事情。」戴維斯賽後談到此戰的表現時說，「這很艱難，去年我同樣也聽到噓聲，這是理所當然的。我還是要強調一次，我能理解球迷們的失望，沒有人比我更感到沮喪，特別是像今天這樣。」

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