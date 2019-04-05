桌球》前進亞洲盃8強 林昀儒、鄭怡靜、陳思羽還差1勝

林昀儒。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕首度獲邀參賽的17歲小將林昀儒，今晚在第32屆亞洲盃桌球賽男子組分組預賽最後一戰，以1:3（5:11、11:6、5:11、5:11）不敵里約奧運金牌馬龍，戰績1勝2負名列分組第三，明天附加賽只要解決世界排名111的泰國選手蘇帕努特，仍可搭上8強列車。

38歲老將莊智淵預賽最後一役雖以3:0扳倒世界排名第8的日本名將丹羽孝希，保持生涯對戰8戰全勝的不敗之身，但1勝2負仍名列分組第四，連續兩年無緣晉級8強。

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莊智淵。（資料照，記者林正堃攝）

女子組方面，去年亞洲盃獲得第四名的台灣一姐鄭怡靜，在預賽最後一戰以1:3（9:11、11:5、9:11、6:11）不敵世界排名20的南韓女將田志希，戰績1勝2負名列分組第三，明天8強附加賽將遭遇世界排名52的新加坡女將林葉，過去兩人交手5次，包括上個月阿曼公開賽16強戰，鄭怡靜還未嘗敗績。

鄭怡靜開出紅盤。（資料照，記者林正堃攝）

世界排名24的陳思羽，最後一輪也以0:3輸給日本一姐石川佳純，同樣以1勝2負排名分組第三，明天附加賽要對決世界排名第9的平野美宇，爭取8強門票。

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