中職》悍將超猛洋投熱愛台灣和珍奶 盼中職能增隊

悍將先發投手索沙。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕索沙不負今年中職最強洋投美譽，今天對統一獅先發7局失1分奪勝投和單場MVP，最終富邦悍將以9:3贏球，獅隊苦吞4連敗，本季4場客場作戰都輸球。

索沙先發7局被敲6安，僅在3局上挨3安掉分，飆5K，目前2勝、23K都居全聯盟榜首，防禦率1.57、每局被上壘率0.65，表現亮眼。悍將全場狂敲16安，包括開路先鋒陳品捷首局首打席開轟和范國宸6局上轟兩分砲，用火力掩護索沙奪勝。

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上個月獅隊台南主場開幕戰，索沙先發8局失1分苦嘗敗投，這場甜蜜復仇，他表示，上一場全隊打線手感較冷，這場火力全開，感謝隊友助他奪勝，為了不讓牛棚負擔太大，他先發希望盡力多吃局數。

這幾年中職應援吹韓風，索沙曾在韓職打滾7年，韓文說得不錯，今天首度在新莊主場體驗悍將應援風，他表示，中職加油風格和韓職一樣，愈多球迷進場加油會投得愈帶勁。

不像韓職有10隊規模，中職僅4隊，索沙說，「我喜歡台灣人民和這塊土地，最愛喝珍珠奶茶，這裡有許多好手，希望能多一點球隊，讓更多選手有舞台發揮，這樣實力會愈來愈好。」

這幾年中職打優於投態勢明顯，索沙能宰制中職戰場時屬不易，他認為，台灣打者隊直球掌握能力很好，所以會多塞內角球，並投有侵略性的球路，相信投低打高的型態會有所改變。

悍將先發投手索沙。（記者黃耀徵攝）

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