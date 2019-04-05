中職》砲轟大學同窗施子謙 范國宸長程火砲倍增

富邦悍將范國宸今天對統一獅單場5支3，灌進3分打點。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將強打少年范國宸，今天對統一獅單場5支3，灌進3分打點，6局上砲轟大學同窗施子謙，這一發兩分砲也幫助悍將鎖定勝局，最終以9:3贏球，本季范國宸累計打擊率升至4成29，長打率高達0.714。

范國宸去年出賽66場、195打數僅擠出2轟，本季出賽7場、28打數就追平去年開轟數，他透露，今年最大改變就是有設定球路作攻擊，也有針對對方投手做研究。

請繼續往下閱讀...

對於開轟這球，范國宸表示，因為施子謙保送前一棒王正棠，想說面對下一棒的他會搶好球數，第一球就積極出棒，剛好也掌握失投球，昨天打擊教練陳該發也有特別講施子謙投球特性，這場全隊火力串聯得很好。

今年長打火力成長許多，不過范國宸說球季才剛開始，他還算新人，希望能繼續維持下去。

富邦悍將范國宸今天對統一獅單場5支3，灌進3分打點。（記者黃耀徵攝）

富邦悍將范國宸。（記者黃耀徵攝）

富邦悍將范國宸。（記者黃耀徵攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/