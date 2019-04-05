中職》楊志龍好投無關勝敗 陳子豪打回兄弟勝利

兄弟陳子豪八局上打出超前分二壘安打。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟來到Lamigo桃猿隊主場踢館，兄弟先發投手楊志龍和猿隊洋投李茲上演一場投手戰，楊志龍投6.2局失1分，和李茲7局失1分不分軒輊，雙方牛棚決勝負。陳子豪8局上逮到機會，送回壘上的隊友林書逸，打下勝利打點，幫助球隊3:1搶下勝利，中信兄弟仍暫居上半季龍頭。

陳子豪日前打擊低潮，週三的比賽中，教練團曾安排他擔任第9棒，該役他單場雙安，之後調回中心打線也越打越好。陳子豪說：「之前教練是協助我打擊重心的調整，自己也知道太急想打安打，重心會往前衝，但一直找不到方法改善。打擊教練建議我，揮擊時眼睛不要離開擊球點，近況有漸入佳境。」

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中信兄弟年輕先發投手群黃恩賜、蔡齊哲和楊志龍接力好投，總教練伯納誇讚楊志龍今晚表現：「楊志龍的表現非常傑出，基本上繳出接近7局無失分的成績，球隊贏球機率就很大，加上我們的牛棚投手表現也很優秀，封鎖住對方得分。7局當下是認為，當時應該換上左投（棒次輪到左打的梁家榮，猿隊更換代打陳俊秀），當下雖造成傷害，幸虧沒有擴大。」

兄弟先發投手楊志龍投6.2局失1分。（記者方賓照攝）

兄弟陳子豪八局上打出超前分二壘安打。（記者方賓照攝）

兄弟先發投手楊志龍投6.2局失1分。（記者方賓照攝）

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