SBL》富邦主力輪休仍奪10連勝 破隊史紀錄

富邦林書緯（右）原地跳投。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕早已鎖定龍頭寶座的富邦勇士，今在第16季SBL例行賽最終戰對上台銀，包含雙洋將米歇爾和賈西亞在內，5大主力輪休；林書緯與替補的李盈鋒聯手拿35分，助勇士以88：80獲勝，拿下破隊史的最長10連勝，前進季後賽。

台銀例行賽最終戰，適逢清明連假，紅杉軍今主場日號召滿場球迷，觀眾加油狂潮氣勢非凡，中場除啦啦隊精彩表演，還大方送出多樣獎品，抽出東京機票大獎更引爆現場氣氛。

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無奈台銀首節失誤過多，防守漏洞百出，讓勇士輕鬆取分，單節飆進4記三分彈、替補的李盈鋒就包辦2顆。台銀次節的防守未見改善，勇士團隊命中率逼近5成，半場打完落後13分。

台銀下半場全力追分，第四節末段靠著陳侑昫的上籃追到4分差，勇士林書緯的拋投命中，加上李盈鋒的三分得手，澆熄紅杉軍追分氣焰。

勇士此役12人輪番上陣、11人有分數進帳，林書緯全場飆4記三分彈，拿22分、外帶8助攻、6籃板；本季首度上場的李盈鋒，替補8投5中拿13分居次，張伯維和郭少傑分別有12分、10分。勇士的24勝12敗為全聯盟最佳。

台銀的張博勝有20分進帳，謝宗融拿20分、13籃板，陳昱瑞貢獻13分，但全隊發生多達22次的失誤，種下敗因，最終以8勝28敗黯然結束本季。

富邦林書緯帶球上籃，台銀球員出手防阻。 （記者王藝菘攝）

富邦林書緯（右）帶球上籃，台銀球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

富邦林書緯。（記者王藝菘攝）

富邦郭少傑（右）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

富邦賴廷恩（右）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

台銀張博勝上籃。（記者王藝菘攝）

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