大馬賽》戴資穎談今日獲勝關鍵 透露會場空調影響狀態

戴資穎指出今天的空調比起上一場還要大一些。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕戴資穎今天在超級750系列馬來西亞羽球公開賽，以直落二擊敗泰國勁敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），以21：19、21：13晉級四強，賽後訪談時她表示，今天場內的空調有點大。

《TheSunDaily》指出，小戴賽後談到本場比賽的獲勝關鍵，那就是「減少自己的失誤」。她還特別提及今天會場的空調比起上一場比賽還要大一點，因此多少影響到到比賽的狀況。

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小戴表示，自己將會專注今年8月舉行的世界羽球錦標賽以及明年的東京奧運，她再次談到自己會在東京奧運結束後退休，「這項運動打10年就夠了」。

下場比賽戴資穎將面對中國女單好手陳雨菲，戴資穎生涯對上陳雨菲有著11勝1敗的絕對優勢，不過戴資穎首次輸給陳雨菲就是在上個月的全英公開賽的決賽，當時戴資穎以兩個17：21遭到擊敗，無緣全英賽三連霸。

戴資穎再次提及自己在東京奧運後就會退休。（美聯社）

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