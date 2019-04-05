SBL》台銀最終戰還是輸球 韋陳明：我領導無方

臺灣銀行總教練韋陳明。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕台銀今例行賽最終戰對上富邦勇士，在主場日爆滿觀眾的助威下，最終仍以80:88落敗，總教練韋陳明坦言，輸得真的不好看，但球員很努力了，他願為失敗球季扛責：「輸球是我領導無方。」

台銀對上主力輪休的勇士，卻打得荒腔走板，失誤頻傳讓人看了直搖頭，總計全場出現22次失誤，韋陳明說：「其實我們賽前就知道勇士洋將輪休，但對手實力仍比我們高出許多，應該要很清楚對上強隊沒有輕敵的本錢。但輸球總有輸球會學到的經驗。」

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雖然台銀從上半場的雙位數落後，急起直追逼到4分差，關鍵時刻卻難以延續攻勢，最終8分之差落敗，本季以8勝28敗的戰績黯然結束本季。

韋陳明賽後仍肯定球員的表現，同時也感謝子弟兵的配合。他接著指出，其實台銀在轉型路上非常的辛苦，雖然成果不理想，但一定有學習到新東西，他表示，之後會盡力幫球員爭取更多資源。

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