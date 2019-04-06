MLB》開季狂掃6轟、16打點 貝林傑寫道奇新紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇作客洛磯火力兇猛，貝林傑（Cody Bellinger）擊出本季第6轟獨霸聯盟，開季全壘打和打點皆寫隊史新猷，道奇合敲3轟以10：6搶下三連戰首勝，洛磯主場開幕戰吞敗收場。

道奇今由日投前田健太先發，3局上成功執行犧牲觸擊，幫助球隊率先得分，3局下前田遭遇無人出局滿壘危機，一壘手馬恩西（Max Muncy）美技沒收平飛球，讓洛磯只靠犧牲打得到1分追平。

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馬恩西隨後用球棒幫助球隊，擊出中外野陽春砲助道奇超前，5局上道奇連續安打，貝林傑接力開轟扛出3分彈，助道奇拉開領先到6：1，接著2局都有分數進帳，捕手馬丁（Russell Martin）續扛道奇單場第3轟，完爆洛磯主場開幕戰。

貝林傑擊出本季第6轟，暫居聯盟全壘打王。（法新社）

貝林傑今天擊出本季第6轟，暫居大聯盟全壘打王，開季8戰累積6轟16打點，都是道奇隊史之最，團隊開季累績21轟、前8戰皆有全壘打，也是隊史新紀錄。貝林傑對洛磯先發左投安德森（Tyler Anderson）開轟，是本季第2次對左投炸裂，上季他擊出25轟、僅6轟來自左投。

前田健太今天先發5局，用91球其中55顆好球，被敲4安僅失1分，三振保送各4次，有1次傳球失誤，但也策動1次雙殺守備，打擊2支1掃二壘安打、有一次犧牲觸擊，獲隊友火力支援，收下本季第2勝。

貝林傑開季8戰敲6轟16打點，寫隊史新紀錄。（USA TODAY Sports）

前田健太先發5局失1分，奪開季二連勝。（美聯社）

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