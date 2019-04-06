日職》發揮大王本領！ 王柏融透露猛打賞關鍵

王柏融昨役繳出日職生涯首次猛打賞。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融日前作客仙台樂天客場陷入小低潮，但昨天面對去年洋聯龍頭西武獅火力全開，繳出日職生涯第一次猛打賞，首盜也開張。日媒《SANSPO》也以「大王發揮本領」為題盛讚王柏融的表現。

王柏融日前作客對戰樂天金鷲，受到寒冷天氣影響，打擊陷入小低潮，3戰共12打數只敲出2支安打，連7打席無安打，王柏融也坦言，台灣沒有出現過這麼冷的天氣，總教練栗山英樹也叫他要勤做伸展，以免受傷。

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王柏融昨天首度造訪東京巨蛋，迎戰西武獅單場繳出3安猛打賞，3局下第2打席敲安，終結安打荒，5局下第2打席敲安還打回1分打點，挽救低迷的得點圈打擊率，他受訪時表示，「必須掌握住擊球點，用自己的節奏來揮擊。」

王柏融在7局下再敲出左外野二壘安打，生涯首支長打出爐，同時也上演生涯首次猛打賞，王柏融表示，逐漸適應日職投手，球季還很漫長，希望能一直維持好手感。

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