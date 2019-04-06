日職》王柏融東京大爆發 日本球迷最驚訝這一擊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融昨在東京巨蛋大爆發，貢獻日職生涯首次猛打賞，外帶2打點1盜，斬斷西武3連勝，不少日本媒體都以「大王展現身為一位台灣球界代表打者的真本事」下註解，日本球迷也熱烈討論大王的打擊。

在日本雅虎新聞留言板底下，令球迷印象最深刻的是大王在7局下的適時二壘安打。當時火腿攻占一二壘，西武為了要對付王柏融，特地派上怪異左投小川龍也，未料一記外角直球被大王扛到左外野警戒區，形成二壘安打。

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不少日本球迷表示，「明明不是很強勁的揮棒，卻能讓球在反方向飛這麼遠，很猛。這麼短的時間就能掌握新投手，相信全壘打不會太晚出現。」還有人說，「左打大王對怪異左腕一點都不苦惱，巧妙棒打對手，我想打擊能力真的很高，希望能大王和近藤健介共同以打擊王為目標繼續努力。」

為何大王能夠在短時間繳出成績單？一名日本球迷認為，「外國選手能否適應日本生活是成功的關鍵，台灣和日本相似的地方很多，也有很多中華料理餐店，應該比較容易適應環境。」

本季火腿決定放棄前洋砲萊爾德（Brandon Laird），簽來王柏融頂替攻擊缺口，不少人會拿兩個人來比較，但一名日本球迷認為，「有人會說大王還沒能彌補萊爾德的火力，但王柏融當初是以「中距離打者」的身分加盟火腿，重砲手的工作應該是交給中田翔、清宮幸太郎。」

王柏融在台灣締造不少打擊紀錄，包括連2年4成打擊率、三冠王，今年轉戰水準更高的日職。有日本球迷認為，很像鈴木一朗當初因為在日職太強而跑去大聯盟一樣，台灣帝王等級的選手能否在日本也繳出相同成績，大家都很期待。

王柏融逐漸適應日本職棒。（資料照，特派記者陳志曲攝）

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